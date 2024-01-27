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Актер Панин готов вернуть награду, которую он получил из рук Путина

Актер Панин готов вернуть награду, которую он получил из рук Путина Фото: Instagram/alexeypaninn
Российский актер Алексей Панин, уехавший в США, заявил, что готов вернуть госнаграду, которую он получил из рук президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Скандально известный актер об этом сообщил на своей странице в Instagram.

Актер Панин готов вернуть награду, которую он получил из рук Путина

Фото: Instagram/alexeypaninn

"Имущество, к счатью , я распродал, но государственную премию могу вернуть. Кто передаст?Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий среди прочего конфисковывать имущество за распространение фейков об армии, а также за призывы к санкциям, экстремизму и антигосударственной деятельности. По словам Володина, инициатива позволит наказывать "негодяев, в том числе деятелей культуры", которые "льют грязь на нашу страну", – написал он.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск обвиненного в оправдании терроризма актера Алексея Панина. Осенью 2023 года актер сообщил, что переехал в США. Ранее он проживал в испанской Торревьехе, куда переехал еще в 2020 году.

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