#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

Зеленский готов приехать в Будапешт на встречу Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа в Будапеште, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 06:55 Фото: Telegram/Zelenskiy
Президент Украины Владимир Зеленский готов присоединиться ко встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, проведение которой планируется в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в воскресенье, 19 октября, на вопрос журналистки американского телеканала NBS News о его желании поехать в Будапешт.

"Если мы действительно хотим справедливого и продолжительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то договоренности без нас?"Владимир Зеленский

Ранее 16 октября, за сутки до визита Зеленского в США, Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным. По окончании беседы он сообщил, что договорился встретиться с президентом России в Будапеште.

После встречи с Зеленским Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что и российская, и украинская армии "должны остановиться там, где находятся".

"Пусть оба заявят о победе, пусть история решит! Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат", – добавил он.

В ходе самих переговоров с главой Украины Дональд Трамп заявил о необходимости трехсторонней встречи президентов для урегулирования украинского кризиса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Трамп о встрече с президентом Украины: Зеленский не готов к миру
23:32, 28 февраля 2025
Трамп о встрече с президентом Украины: Зеленский не готов к миру
Зеленский озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина
02:59, 16 августа 2025
Зеленский озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина
Трамп больше не хочет устраивать встречу Путина и Зеленского
19:29, 21 августа 2025
Трамп больше не хочет устраивать встречу Путина и Зеленского
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: