Зеленский готов приехать в Будапешт на встречу Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский готов присоединиться ко встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, проведение которой планируется в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в воскресенье, 19 октября, на вопрос журналистки американского телеканала NBS News о его желании поехать в Будапешт.

"Если мы действительно хотим справедливого и продолжительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то договоренности без нас?" Владимир Зеленский

⚡️ "I am ready", — Zelenskyy about the possibility of meeting with putin in Budapest. "If we really want a fair and lasting peace, we need both sides of this tragedy. How can any agreements be made without our participation?" — said the President.



October 19, 2025

Ранее 16 октября, за сутки до визита Зеленского в США, Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным. По окончании беседы он сообщил, что договорился встретиться с президентом России в Будапеште.

После встречи с Зеленским Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что и российская, и украинская армии "должны остановиться там, где находятся".

"Пусть оба заявят о победе, пусть история решит! Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат", – добавил он.

В ходе самих переговоров с главой Украины Дональд Трамп заявил о необходимости трехсторонней встречи президентов для урегулирования украинского кризиса.