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Скандально известный актер Панин опубликовал фото с повзрослевшей дочерью из Питтсбурга

Актер Алексей Панин Фото: Instagram/actor.panin
Российский актер Алексей Панин опубликовал новую публикацию в социальных сетях. Он разместил фотографию с дочерью Анной, сообщает Zakon.kz.

Снимок с дочерью он опубликовал в Instagram. В подписи к публикации указано, что оно сделано в американском городе Питтсбурге. 

Алексей Панин с дочерью Анной Паниной в США

Фото: скриншот публикации с Instagram/actor.panin

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России объявило в розыск обвиненного в оправдании терроризма актера Алексея Панина. Осенью 2023 года актер сообщил, что переехал в США. Ранее он проживал в испанской Торревьехе, куда переехал еще в 2020 году.

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