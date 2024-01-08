Скандально известный актер Панин опубликовал фото с повзрослевшей дочерью из Питтсбурга
Фото: Instagram/actor.panin
Российский актер Алексей Панин опубликовал новую публикацию в социальных сетях. Он разместил фотографию с дочерью Анной, сообщает Zakon.kz.
Снимок с дочерью он опубликовал в Instagram. В подписи к публикации указано, что оно сделано в американском городе Питтсбурге.
Фото: скриншот публикации с Instagram/actor.panin
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России объявило в розыск обвиненного в оправдании терроризма актера Алексея Панина. Осенью 2023 года актер сообщил, что переехал в США. Ранее он проживал в испанской Торревьехе, куда переехал еще в 2020 году.
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