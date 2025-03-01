Моргенштерн пожаловался на то, что обеднел на 90%

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что обеднел на 90%, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист рассказал в Telegram. По его словам, альбом "Алишер" пропал с российских площадок и вылетел из чартов.

"Алишер" пропал с площадок, а я стал беднее на 90%… В связи с новым законом, который вступает в силу 1 марта, я больше не получаю денег за музыку с территории России, а это 90% моей аудитории", – объяснил он.

Он также отметил, что "Алишер" будет перезалит как "народный, некоммерческий" релиз.

"Буду рад, если поддержите звездочками или покупками мерча, я начинал с брынчания в переходе, мне не привыкать клянчить бабки за музон", – добавил артист.

Ранее Моргенштерн анонсировал "трезвый" мировой тур.