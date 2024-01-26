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Дипфейки с самой популярной певицей в мире вызвали шок в соцсетях

Дипфейки с самой популярной певицей в мире вызвали шок в соцсетях Фото: wikimedia
Крупнейшие мировые соцсети столкнулись с настоящей волной дипфейков, изображающих популярную певицу Тейлор Свифт в непристойном виде. Неприличные изображения, созданные при помощи ИИ, успели набрать миллионы просмотров, прежде чем их удалили, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NBC News 26 января, в социальных сетях появились десятки реалистичных изображений американской певицы Тейлор Свифт в обнаженном виде или в "сексуальных ситуациях". Дипфейки, созданные с помощью искусственного интеллекта, спровоцировали крупный скандал.

Только в соцсети X (бывший Twitter) дипфейки с Тейлор Свифт успели набрать свыше 27 млн просмотров (это сравнимо с населением Австралии) и более 260 тысяч лайков за 19 часов, прежде чем их удалили, а размещавшего их пользователя заблокировали. Изображения продолжают появляться в соцсетях и на сайтах с менее строгой модерацией контента.

NBC News указывает, что дипфейки сгенерировали с помощью искусственного интеллекта. Возможно, их источником стал давно известный сайт, на котором периодически размещают фейковые фото знаменитостей. Но то, что изображения свободно распространялись по Интернету почти сутки, говорит о тревожной тенденции: модерировать контент, который создают с помощью ИИ, и предотвращать массовую публикацию фейков становится все сложнее.

Это не первый раз, когда в соцсетях появляется фейковый "компромат" на известных певцов, актеров и других звезд. В начале января одна из актрис, снимавшихся в фильмах киновселенной Marvel, подала жалобу о том, что нашла в соцсети X свои фейковые фото и не смогла добиться их немедленного удаления. Еще раньше, в июне 2023-го, непристойные дипфейки со знаменитостями массово распространяли в TikTok.

Представители Тейлор Свифт отказались комментировать ситуацию. Тем временем фанаты певицы начали активно размещать посты в ее поддержку и отслеживать аккаунты, публикующие фейки.

Юристы отмечают, что политика крупных соцсетей, которые запрещают публикацию дипфейков, не работает. Такое происходит регулярно, и если в случаях, когда жертвами фейков становятся известные люди, неприемлемый контент удаляют быстро, то простые пользователи очень слабо защищены от злоумышленников. У большинства людей нет ни армии фанатов, ни возможности отслеживать большие объемы информации, и они могут даже не догадываться, что кто-то использовал их реальные фото для создания порнографического контента. Вопросы есть и к создателям систем ИИ, которые допускают генерацию таких изображений.

Тейлор Свифт – одна из самых популярных и высокооплачиваемых певиц в мире. Ее альбомы проданы общим тиражом более 200 млн копий.

Ранее казахстанцам дали советы насчет того, как распознать дипфейки со знаменитостями.

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