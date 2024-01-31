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Всех участников "Би-2" выпустили из Таиланда в Израиль

Всех участников "Би-2" выпустили из Тайланда в Израиль Фото: Instagram/b2band
Все шесть участников группы "Би-2", которых задержали в Таиланде за концерт без лицензии, смогли вылететь в Израиль, сообщает Zakon.kz.

"Все участники группы Би-2 благополучно покинули Тайланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра", – сообщается в Instagram-аккаунте группы. 

В тюрьме музыканты в полном составе провели неделю, их задержали 25 января после проведенных концертов. Семь музыкантов, по версии обвинения, нарушили законодательство и провели концерты без разрешения. Всех их оштрафовали, а после отправили в миграционную тюрьму, не позволив покинуть страну, как это планировали музыканты, и улететь в Израиль. 

После того, как участники группы оплатили штрафы, организаторы тура признались, что совершили ошибку при оформлении виз музыкантам. Об этом команда написала в своем канале.

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