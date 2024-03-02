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Конор Макгрегор назвал секретный ингредиент успеха

Макгрегор поделился секретом успеха, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 13:19 Фото: Instagram/thenotoriousmma
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Энтони Макгрегор выступил с пламенной речью. Он рассказал, что нужно делать, чтобы мечты исполнились, сообщает Zakon.kz.

На фотографии, опубликованной на странице в Instagram 1 марта 2024 года, предприниматель сидит за столом в классическом костюме и, по всей видимости, проводит деловую встречу.

"Единственное, что стоит между вами и вашей целью, – это плохая история, которую вы продолжаете рассказывать себе. И то, почему вы не можете ее достичь. Закиньте эту историю в измельчитель и никогда больше ее никому не рассказывайте". Конор Макгрегор

В конце января 2024 года сообщалось, что бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе сыграл в новом боевике с Джейком Джилленхолом.

Это был дебют для бойца.

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