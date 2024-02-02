Динара Сатжан призвала не жалеть себя

Казахстанская журналистка Динара Сатжан решила порассуждать с подписчиками о таланте и трудолюбии, сообщает Zakon.kz.

Свои мысли она опубликовала на личной странице в Instagram 2 февраля 2024 года.

"Тратить себя… Не все, к сожалению, способны и готовы выкладываться на 100%. Причем не только в работе, но и в личной жизни. Многие, по моим наблюдениям, жалеют себя. Пришли на работу, потратили 20-30% энергии и все, больше выдать не могут. Жалко себя. Надо кофе попить. Покурить. Посплетничать. То, что можно было сделать суперкруто, сделают так себе. Средне". Динара Сатжан

Хотя, отмечает она, "потенциал есть. Но жалко…".

"Мне нравятся люди, готовые тратить себя во имя своего дела. Своей любви. Я восхищаюсь людьми, кто совершенствует свое ремесло каждый день. Мне нравится наблюдать за ними. Все-таки большой талант требует большого трудолюбия. А труд невозможен без дисциплины и сосредоточенности". Динара Сатжан

По ее словам, успех приходит к тем, кто его не ждет.

"Кто страстно делает свою работу. Кто ныряет и отдает себя без остатка… Как в работе, так и в личной жизни. Кто не боится тратить себя… Таких мало, но они есть!" Динара Сатжан

Ранее Сатжан заявила о грандиозных планах с Розой Рымбаевой. Она планирует записать большое интервью с певицей.