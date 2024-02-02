Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Динара Сатжан призвала не жалеть себя

Динара Сатжан призвала не жалеть себя Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская журналистка Динара Сатжан решила порассуждать с подписчиками о таланте и трудолюбии, сообщает Zakon.kz.

Свои мысли она опубликовала на личной странице в Instagram 2 февраля 2024 года.

"Тратить себя… Не все, к сожалению, способны и готовы выкладываться на 100%. Причем не только в работе, но и в личной жизни. Многие, по моим наблюдениям, жалеют себя. Пришли на работу, потратили 20-30% энергии и все, больше выдать не могут. Жалко себя. Надо кофе попить. Покурить. Посплетничать. То, что можно было сделать суперкруто, сделают так себе. Средне".Динара Сатжан

Хотя, отмечает она, "потенциал есть. Но жалко…".

"Мне нравятся люди, готовые тратить себя во имя своего дела. Своей любви. Я восхищаюсь людьми, кто совершенствует свое ремесло каждый день. Мне нравится наблюдать за ними. Все-таки большой талант требует большого трудолюбия. А труд невозможен без дисциплины и сосредоточенности". Динара Сатжан

По ее словам, успех приходит к тем, кто его не ждет.

"Кто страстно делает свою работу. Кто ныряет и отдает себя без остатка… Как в работе, так и в личной жизни. Кто не боится тратить себя… Таких мало, но они есть!"Динара Сатжан

Ранее Сатжан заявила о грандиозных планах с Розой Рымбаевой. Она планирует записать большое интервью с певицей.

Читайте также

Айсултан Сеитов спел дуэтом с Кайратом Нуртасом
Айсултан Сеитов спел дуэтом с Кайратом Нуртасом
Али Окапов планирует снять фильм про маму - Розу Рымбаеву
Али Окапов планирует снять фильм про маму – Розу Рымбаеву
Всех участников "Би-2" выпустили из Тайланда в Израиль
Всех участников "Би-2" выпустили из Таиланда в Израиль
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
остановить подачу газа
Остановить подачу газа в аул требуют жители Туркестанской области
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: