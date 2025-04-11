Динара Сатжан снялась в фильме про полицейских

Казахстанская журналистка Динара Сатжан явила поклонникам не только талант вести телепрограммы, но и показала свое актерское мастерство в новом фильме, сообщает Zakon.kz.

10 апреля в Астане состоялся предпоказ фильма "Патруль: последний приказ".

По его сюжету в Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены упускать возможность сопровождать первое лицо страны.

Что касается Динары Сатжан, то она не смогла посетить премьеру фильма, но главный фанат "Патруля", по ее словам, сын Даниал, сказал, что этот он должен "выстрелить".

"Моя племянница Айым подметила: "Дина, ты здесь играешь второстепенную роль". Конечно, Айока, кто ж мне даст главную. Главные герои здесь Серик, Медет, Олжас, Едиль, Ильяс, Бекс и, конечно, Шеф. Они получат свой последний приказ, который необходимо выполнить любой ценой. К сожалению, пропустила вчера премьеру. Но мои дети уверены, этот фильм принесет минимум 2 млрд тенге", – рассказала журналист в Instagram.

Ранее недавно вышедшая замуж Динара Сатжан поделилась с поклонниками инсайтом.