Культура и шоу-бизнес

Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион

Рисунок Виктора Цоя продадут на аукционе, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 07:15 Фото: pixabay
Работу Виктора Цоя планируют продать на аукционе "Русское искусство. XVIII–XXI век. Живопись, графика, скульптура", сообщает Zakon.kz.

По данным сайта аукционного дома "Первые имена", стартовая цена лота составила 1,5 млн рублей. На рисунке изображен красный квадратный человечек, изо рта которого вылетает желтая ракета. Работа выполнена на картоне в смешанной технике, у нее нет названия. Цой нарисовал картинку в 80-х годах.

Фото: firstnames

Организаторы рассчитывают, что изображение приобретут по цене от 2,5 до 6 млн рублей. Ранее рисунок хранился в коллекции фотографа Сергея Борисова.

Ранее меч Дарта Вейдера продали с аукциона за рекордную сумму для вещей из "Звездных войн".

Фото Алия Абди
Алия Абди
