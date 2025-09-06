Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион

Работу Виктора Цоя планируют продать на аукционе "Русское искусство. XVIII–XXI век. Живопись, графика, скульптура", сообщает Zakon.kz.

По данным сайта аукционного дома "Первые имена", стартовая цена лота составила 1,5 млн рублей. На рисунке изображен красный квадратный человечек, изо рта которого вылетает желтая ракета. Работа выполнена на картоне в смешанной технике, у нее нет названия. Цой нарисовал картинку в 80-х годах.

Фото: firstnames

Организаторы рассчитывают, что изображение приобретут по цене от 2,5 до 6 млн рублей. Ранее рисунок хранился в коллекции фотографа Сергея Борисова.

