На аукционе в Великобритании продадут вставную челюсть Уинстона Черчилля

Набор вставных зубов, который Уинстон Черчилль носил во время своей речи "Мы будем сражаться на пляжах", будет продан на аукционе в следующем месяце, сообщает Zakon.kz.

Аукцион запланирован на 6 февраля в горде Челтнем. По данным The Guardian, стоимость протезов в золотой оправе составит от 5000 до 8000 фунтов стерлингов. В переводе на тенге – от 2 млн 885 тыс. до 4 млн 568 тыс. тенге.

"Вставные зубы Черчилля, должно быть, входят в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали", - сказал Лиз Пул, директор The Cotswold Auction Company.

У покойного премьер-министра были специально изготовлены зубные протезы, чтобы помочь преодолеть шепелявость, развившуюся у него в детстве, и он всегда носил с собой запасную пару. Считается, что для него было изготовлено до четырех наборов зубов, и по крайней мере один из них был похоронен вместе с ним.

Они были разработаны для Черчилля его дантистом сэром Уилфредом Фишем, а изготовлены техником Дереком Кадлиппом, который также имел запасной на случай чрезвычайных ситуаций.

Помимо зубных протезов, на аукцион выставили микрофон, который Черчилль использовал, когда объявлял об окончании войны.

Речь "Мы будем сражаться на пляжах" — одна из трех известных речей Черчилля. Премьер-министр должен был предупредить нацию о неминуемом поражении Франции и возможном вторжении Германии:

"Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров, какова бы ни была цена, мы будем сражаться на пляжах, мы будем драться на посадочных площадках, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся", - произнес перед парламентом в 1940 году премьер-министр Великобритании.

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