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"Королеве марафонов" Блиновской запретили видеться с мужем

"Королеве марафонов" Блиновской запретили видеться с мужем Фото: Instagram/elena_blinovskaya
"Королеве марафонов" Елене Блиновской, которая сейчас находится в СИЗО, отказали в свиданиях с мужем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mash, сейчас "королеве марафонов" доступна только коммуникация по почте, но письма ей пока не приходили.

"Состояние Блиновской в СИЗО удовлетворительное — старается держать себя в руках, "свои килограммы" не потеряла и прекрасно осознает происходящее. 24 января адвокат бизнесвумен направил несколько ходатайств: разрешить звонки и встречи с родственниками. Рассмотрение занимает три дня, но ответ так и не получили, а это автоматически означает отказ", – говорится в сообщении.

22 января 2024 года суд принял решение отправить Елену Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 миллионов рублей (более пяти млрд тенге).

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