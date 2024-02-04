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Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками

Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Композитор из Казахстана Юлия Лебедева грозит российской актрисе Наталье Варлей судебными исками. По его словам, народная артистка России задолжала ей 200 тысяч рублей (около 1 млн тенге) за песни, сообщает Zakon.kz.

Об этом Юлия Лебедева рассказала в разговоре с редакцией передачи "Ты не поверишь!" на НТВ. 

Композитор сообщила, что год назад она написала пять песен к юбилею звезды фильма "Кавказской пленницы" Натальи Варлей. Народная артистка выбрала две композиции и заявила, что исполнит их только один раз. Взамен актриса пригласила Лебедеву на свой концерт, пообещав оплатить дорогу в Москву и проживание в гостинице. Но Варлей заболела, праздничный вечер не состоялся, в итоге композитор осталась ни с чем. Она заверяет, что не раз пыталась сесть с Варлей за стол переговоров.

"Говорит всегда, что она бедная, пожилая, зарабатывает мало. Она очень оскорблена, что ей не подарили материал. Когда я написала, что если вы не хотите со мной подписывать договор и расплатиться за мою работу, то я против того, чтобы моя музыка была исполнена вами, она меня заблокировала. Через несколько дней мне прислали видео из Казани, она уже пела материал с моей музыкой, какой-то мультик даже озвучила с моей музыкой", – сказала казахстанский композитор.

Вместе с тем Наталья Варлей сообщила телеканалу, что в ее жизни в первые такая история произошла.

"Пусть подает. Никто со мной не связывался. Впервые в моей жизни такая история. Катя Семенова пишет музыку, а я — стихи. Александр Морозов берет мои стихи и пишет песни. Я понимаю, если бы была написана песня и мы ее продали Пугачевой, тогда какой-то иск. Я исполняю эту песню раз в сто лет. Какие авторские? А она почему мне не отчисляет за мои стихи?", – прокомментировала актриса.

Ранее сообщалось, что казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес, улетевшая с возлюбленным на Мальдивские острова, выходит замуж.

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