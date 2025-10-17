#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей попала в больницу

Наталья Варлей попала в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 23:01 Фото: wikipedia/Наталья Варлей
Актриса Наталья Варлей попала в одну из московских клиник с болями в кисти руки, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РЕН ТВ, звезде "Кавказской пленницы" провели хирургическое вмешательство – эндоскопическое расширение, чтобы устранить болевые ощущения.

Отмечается, что артистка обратилась за медицинской помощью еще 8 октября из-за постоянного дискомфорта и продолжительных болей в кисти.

По словам медиков, подобные проблемы с кистью обычно возникают вследствие перенесенной травмы или длительной работы за компьютером.

Наталья Варлей известна как советская и российская актриса театра и кино, артистка цирка, телеведущая и певица, получившая широкую популярность благодаря роли Нины в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница". Также ее знают по фильмам "Вий", "12 стульев", "Семь невест ефрейтора Збруева" и "Гостья из будущего".

В конце сентября сообщалось, что страдающий онкологическим заболеванием актер Панкратов-Чёрный попал в больницу.

Елена Беляева
Елена Беляева
