Макпал Жунусова ответила на выпад Нагимы Ескалиевой

В Казнете обсуждают разговор между двумя казахстанскими певицами Розой Рымбаевой и Нагимой Ескалиевой. Как оказалось, между слов была упомянута еще одна известная исполнительница Макпал Жунусова, сообщает Zakon.kz.

В своей речи Роза Рымбаева отметила: "Пусть народных артистов будет много".

По ее словам, это дает больше возможностей для творческих соревнований.

"На эстраде народные артисты среди женщин: ты, я и Макпал. Мы все разные", – добавила Рымбаева.

Но Ескалиева заявила:

"Макпал не союзного значения".

Видео опубликовала сама Макспал Жунусова на личной странице в Instagram.

"Сестра Нагима, если у тебя горит нутро, лижи соль. Меня мой народ уважает", – кратко говорится в описании к ролику.

Комментаторы встали на защиту Жунусовой.

Разве Народная артистка может себя так вести?!

Роза – дипломат.

Самая лучшая певица казахстанской эстрады – Макпал Жунусова. Была, есть и остается.

Народный артист должен вести себя достойно, не осуждать коллег, – пишут пользователи Сети.

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Еще в 2019 году Жунусова рассказывала в одном из интервью, что недовольна своими доходами.

Наибольшая популярность певицы пришлась на 1981-1989 годы, когда она выходила в финалы фестиваля который проходил в Днепропетровске и входила в десятку лучших певиц СССР. Большие сольные концерты Макпал Мухамедьяровна дает каждый год.