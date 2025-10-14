Сын Нагимы Ескалиевой порадовал поклонников неожиданной новостью
Фото: Instagram/dias_ablayev
Казахстанская певица Макпал Исабекова рассказала о премьере клипа с сыном народной артистки Нагимы Ескалиевой – Диасом Аблаевым, сообщает Zakon.kz.
Этим известием артистка поделилась на своей странице в соцсетях:
"Премьера клипа состоится уже в этом месяце. Новая песня прозвучит на казахском языке. Судя по кадрам, съемки проводились за городом", – сказала она.
Певец Диас Аблаев тоже порадовал поклонников этой новостью. В ответ она это они оставили восторженные комментарии:
- Ждем с нетерпением!
- Супер, мои любимые артисты!
- Какой голос!
Ранее концерт Мираса Жугунусова в Алматы взорвал соцсети.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript