#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
538.63
622.23
6.71
Культура и шоу-бизнес

Сын Нагимы Ескалиевой порадовал поклонников неожиданной новостью

Артист, Диас Аблаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 03:30 Фото: Instagram/dias_ablayev
Казахстанская певица Макпал Исабекова рассказала о премьере клипа с сыном народной артистки Нагимы Ескалиевой – Диасом Аблаевым, сообщает Zakon.kz.

Этим известием артистка поделилась на своей странице в соцсетях:

"Премьера клипа состоится уже в этом месяце. Новая песня прозвучит на казахском языке. Судя по кадрам, съемки проводились за городом", – сказала она.

Певец Диас Аблаев тоже порадовал поклонников этой новостью. В ответ она это они оставили восторженные комментарии:

  • Ждем с нетерпением!
  • Супер, мои любимые артисты!
  • Какой голос!

Ранее концерт Мираса Жугунусова в Алматы взорвал соцсети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Единственный сын Нагимы Ескалиевой поздравил маму с важным днем
20:21, 03 февраля 2025
Единственный сын Нагимы Ескалиевой поздравил маму с важным днем
Макпал Жунусова ответила на выпад Нагимы Ескалиевой
14:12, 05 февраля 2024
Макпал Жунусова ответила на выпад Нагимы Ескалиевой
Макпал Исабекова впервые показала сына
18:12, 14 февраля 2023
Макпал Исабекова впервые показала сына
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: