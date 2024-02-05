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Сабуров прокомментировал "телефонный разговор" с Канделаки

Сабуров прокомментировал "телефонный разговор" с Канделаки Фото: ВКонтакте/Нурлан Сабуров
Стендап-комик Нурлан Сабуров прокомментировал распространяемую в соцсетях аудиозапись телефонного разговора с российской журналисткой Тиной Канделаки, сообщает Zakon.kz.

На своей страничке в Instagram он опроверг рассылаемую в соцсетях запись разговора.

"Телефонный разговор с Тиной – фейк. А так, спасибо за поддержку. Всем спокойствия и мира. Қазақстан, алға", – написал Сабуров в Instagram.
Сабур про

Фото: скриншот Instagram stories

Отметим, ранее в СМИ появилась аудиозапись якобы телефонного разговора Нурлана Сабурова и Тины Канделаки, где журналистка попросила комика высказать мнение "в хорошем ключе для нее и России".

Не так давно в своем Telegram Тина Канделаки заявила, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне, ссылаясь на переименование нескольких железнодорожных станций. После официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров подчеркнул, что без внимания реплики телеведущей не останутся. По его словам, журналистку не пустят в страну, если она захочет сюда приехать.

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Интересное Канделаки Тина Сабуров Нурлан
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