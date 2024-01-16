Казахстанская журналистка ответила на провокацию Тины Канделаки

Известная казахстанская журналистка, телеведущая и блогер Динара Сатжан ответила на провокационный пост российской телеведущей Тины Канделаки, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Тина Канделаки 16 января заявила, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне.



"Минтранс республики захотел переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию "Уральск" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен" и тд.", – написала она.

На это отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан:

Во-первых , мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не лезут"! И давайте мы сами решим, какую ЖД-станцию как называть.

Во-вторых , Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык потерянный за годы Советской власти.

В-третьих, русский является в нашей стране официальным языком межнационального общения, а казахский – государственным.

Динара Сатжан отметила, что это закреплено в Конституции РК.

"ЖД-станции не переименовывали, как вы пишите, а это их правильные территориальные наименования на казахском языке. Причем тут вытеснение русского? И мы в нашей стране говорим не только на государственном, но и на русском и английском языках. В этом наша сила!", – написала Динара Сатжан.

Ранее казахстанский Мажилисмен Марат Башимов в своем депутатском запросе ответил на провокационные высказывания депутата российской Госдумы Евгения Фёдорова в адрес суверенитета и территориальной целостности Казахстана.