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Культура и шоу-бизнес

Алтынай Жорабаева впервые показала лицо пятой дочери, которую родила в 45 лет

Алтынай Жорабаева впервые показала лицо пятой дочери, которую родила в 45 лет, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:09 Фото: Instagram/alisher.e.001
Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная певица Алтынай Жорабаева перестала скрывать лицо своей пятой дочери Амины, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 9 января 2025 года, в Instagram-Stories 46-летняя артистка опубликовала фото малышки без смайликов.

Алтынай Жорабаева показала лицо пятой дочери, которую родила в 45 лет, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:09

Фото: Instagram/altynaizhorabayeva

Также фотографией дочери поделился и муж певицы Алишер Есенгазин.

Большинство подписчиков написали, что Амина – копия отца.

Отметим, пару дней назад, 7 января, малышке исполнился годик. В связи с этим Жорабаева поделилась архивным видео, где показала реакцию мужа, четырех дочерей и родственников на ее беременность.

Первым мужем Алтынай Жорабаевой был казахстанский продюсер Сабит Абдыкалыков. За 17 лет совместной жизни у них родились четыре дочери. В 2017 году из-за частых конфликтов супруги расстались. Весной 2020 года Алтынай второй раз вышла замуж за Алишера Есенгазина. А 20 сентября 2023 года Жорабаева сообщила о долгожданной беременности. 7 января 2024-го стало известно, что 45-летняя певица родила пятую дочь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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