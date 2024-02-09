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Баян Алагузова опубликовала архивное видео

Баян Алагузова опубликовала архивное видео Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала армию поклонников архивным видео, сообщает Zakon.kz.

Продюсер разместила ролик на странице в Instagram 9 февраля 2024 года.

В кадре певица держит на руках маленькую дочь Айару Бакытбек и демонстрирует детский наряд.

"Это из личного архива, думаю заслуживает того, чтобы выложить в ленту", – кратко говорится в описании к публикации.

Комментаторы после просмотра закидали комплиментами Алагузову, отметив, что за прошедшее время она вовсе не изменилась.

  • Баян все такая же!
  • Вообще не изменились. Такая же красивая и молодая.
  • Как время бежит…
  • Вы такая красотка тут.
  • Какая ты красивая, – отмечают пользователи Сети.

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Ранее Алагузова рассказала подписчикам о ценном подарке от младшей сестры. Как оказалось, дорогим подарок оказался не из-за потраченной на него суммы. Все дело в добрых отношениях между сестрами. Это была песня, которую Багым спела для Баян. Она тронула именинницу до глубины души.

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