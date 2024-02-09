Баян Алагузова опубликовала архивное видео
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала армию поклонников архивным видео, сообщает Zakon.kz.
Продюсер разместила ролик на странице в Instagram 9 февраля 2024 года.
В кадре певица держит на руках маленькую дочь Айару Бакытбек и демонстрирует детский наряд.
"Это из личного архива, думаю заслуживает того, чтобы выложить в ленту", – кратко говорится в описании к публикации.
Комментаторы после просмотра закидали комплиментами Алагузову, отметив, что за прошедшее время она вовсе не изменилась.
- Баян все такая же!
- Вообще не изменились. Такая же красивая и молодая.
- Как время бежит…
- Вы такая красотка тут.
- Какая ты красивая, – отмечают пользователи Сети.
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