Баян Алагузова опубликовала архивное видео

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала армию поклонников архивным видео, сообщает Zakon.kz.

Продюсер разместила ролик на странице в Instagram 9 февраля 2024 года.

В кадре певица держит на руках маленькую дочь Айару Бакытбек и демонстрирует детский наряд.

"Это из личного архива, думаю заслуживает того, чтобы выложить в ленту", – кратко говорится в описании к публикации.

Комментаторы после просмотра закидали комплиментами Алагузову, отметив, что за прошедшее время она вовсе не изменилась.

Баян все такая же!

Вообще не изменились. Такая же красивая и молодая.

Как время бежит…

Вы такая красотка тут.

Какая ты красивая, – отмечают пользователи Сети.

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