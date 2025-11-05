#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Дочки Баян Алагузовой растопили сердца подписчиков новым видео

Баян Алагузова с детьми, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 19:41 Фото: instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала подписчиков новым видео с младшими дочерьми, сообщает Zakon.kz.

Видео с Алисой и Алмой Баян Алагузова опубликовала на своей странице в Instagram.

На записи девочки весело играют дома, делят одну игрушку и весело соревнуются друг с другом. Пользователи сети отметили, что ролик получился очень трогательным и умилительным.

"Какие же милые!" – комментируют подписчики, делясь восторгом от искренних детских эмоций. Видео быстро набирает просмотры и лайки, покоряя сердца пользователей казахстанского интернета.

Ранее мы сообщали, что Баян Алагузова исполнила хит юности спустя 30 лет.

Асель Аукешева
Читайте также
Счастливая Баян Алагузова с маленькой дочкой восхитила Казнет
22:38, 30 июня 2025
Счастливая Баян Алагузова с маленькой дочкой восхитила Казнет
Баян Алагузова опубликовала архивное видео
18:32, 09 февраля 2024
Баян Алагузова опубликовала архивное видео
Баян Алагузова с маленькими детьми от суррогатной матери восхитила Казнет
21:39, 21 июня 2025
Баян Алагузова с маленькими детьми от суррогатной матери восхитила Казнет
