Дочки Баян Алагузовой растопили сердца подписчиков новым видео
Фото: instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала подписчиков новым видео с младшими дочерьми, сообщает Zakon.kz.
Видео с Алисой и Алмой Баян Алагузова опубликовала на своей странице в Instagram.
На записи девочки весело играют дома, делят одну игрушку и весело соревнуются друг с другом. Пользователи сети отметили, что ролик получился очень трогательным и умилительным.
"Какие же милые!" – комментируют подписчики, делясь восторгом от искренних детских эмоций. Видео быстро набирает просмотры и лайки, покоряя сердца пользователей казахстанского интернета.
