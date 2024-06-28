"Смеющиеся" волосы дочери Сергея Лазарева развеселили подписчиков

Фото: Instagram/lazarevsergey

Российский исполнитель Сергей Лазарев несколько дней назад разрешил своей дочери Анне заплести африканские косички. Теперь же он поделился с подписчиками видео, на кадрах которого он сам расплетает модную прическу, сообщает Zakon.kz.

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