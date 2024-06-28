"Смеющиеся" волосы дочери Сергея Лазарева развеселили подписчиков
Фото: Instagram/lazarevsergey
Российский исполнитель Сергей Лазарев несколько дней назад разрешил своей дочери Анне заплести африканские косички. Теперь же он поделился с подписчиками видео, на кадрах которого он сам расплетает модную прическу, сообщает Zakon.kz.
В подписи к видео сказано, что "папа может".
"Четыре дня назад ребенок захотел косички, спустя четыре дня ребенок перехотел косички! Сижу расплетаю! Дай Бог здоровья парикмахеру, который так туго и хорошо их заплел! А вы чем занимаетесь на ночь глядя? Отдых с детьми от такой… непредсказуемый…"Сергей Лазарев
- Настоящий папа! Анечка со смеющимися волосами, просто прелесть!
- Хотел отдохнуть, но все это самообман! И будут смеющиеся волосы и дергающийся у папы глаз.
- Самое милое видео за сегодня.
- "Дай Бог здоровья парикмахеру". Сергей, ржу в голос.
- Хороший вы отец, Сергей! И детишки чудесные.
- Стоило заплетать эти косички хотя бы ради того, чтобы мы наслаждались этим прелестным видео. Пересмотрела уже много-много раз!
- Сергей, как необычно видеть вас в такой роли. Вы – суперпапа!
- Вы уникальный папа! Расплетать косички – еще та тема! Восхищаюсь! – пишут восхищенные комментаторы.
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Примечательно, что Лазарев долгое время скрывал от общественности рождение сына. Дочь же экс-участник поп-группы Smash!! не стал прятать от публики.
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