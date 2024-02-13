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Арман Давлетяров опубликовал фото единственной дочери

Арман Давлетяров опубликовал фото единственной дочери Фото: Instagram/arman_dav
Бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ" и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров сегодня, 13 февраля 2024 года, нежно обратился к единственной дочери Айе. Он поздравил ее с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Давлетяров опубликовал несколько фотографий дочери, которой исполнилось восемь лет.

"Сегодня нашей любимой доченьке Айечке исполняется восемь лет. Я хочу поделиться этой радостью и вдохновить всех ценить каждый момент с любимыми. В исламе говорят, что иметь дочь – это цветок в саду дома, а ее воспитание – важная миссия для родителей. Пусть этот день напомнит нам о важности любви и поддержки в семье. Пусть каждый день будет наполнен радостью и дети будут счастливыми рядом с любящими родителями", – написал он под публикацией.

Фолловеры поздравили наследницу Давлетярова с днем рождения и пожелали ей счастья. Некоторые заметили, что она похожа на бабушку:

  • "Она похожа на бабушку".
  • "Поздравляю! Пусть будет счастливой!"
  • "Поздравляю! Желаю счастливого детства!"
  • "С Днем рождения! Какая же хорошенькая и такая уже большая! Пусть всегда радует вас, прекрасных родителей!"

Отметим, что Арман Давлетяров с супругой Мавжудой воспитывают пятерых детей: четверо сыновей и одна дочь.

3 января 2024 года Арман Давлетяров сделал важное заявление. Медиаменеджер остался один дома с детьми и удивился, как женщины успевают справляться со всеми бытовыми обязанностями.

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