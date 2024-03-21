Арман Давлетяров вспомнил молодые годы и опубликовал фото из прошлого

Бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ" и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров вспомнил молодые годы и опубликовал фотографии с первой фотосессии, сделанной 30 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Архивными снимками известный казахстанец поделился 21 марта на своей странице в Instagram.

"Моя первая фотосессия, сделанная 30 лет назад. Я уже работал в Останкино в компании "Медиа-Стар". И даже не мог представить сколько всего интересного меня ждет впереди. У меня были расписаны планы и цели на год, пять, десять и двадцать лет вперед. Я учился на вечернем в университете, днем работал в офисе, а еще брал большое количество тренингов и разных образовательных курсов", – написал Арман Давлетяров под публикацией.

Он рассказал, что при этом занимался спортом, успевал посещать театры, музеи, выставки и концерты. По его словам, это было частью работы.

"Очень важно получать знания в любом возрасте и ставить цели на годы вперед. Сегодня я поступаю также, пишу цели на годы вперед и свою жизнь наполняю разными событиями. Иначе свою жизнь ты просто прожигаешь, когда от работы до дома и обратно. Стараясь оправдать чужие ожидания. Это твоя жизнь и живи ее так как хочешь ты! Людям вокруг на тебя наплевать! Кроме самых близких, родители, семья, дети и еще может быть, пару-тройку друзей", – заключил Арман Давлетяров.

Ранее сообщалось, что Арман Давлетяров 13 февраля 2024 года, нежно обратился к единственной дочери Айе. Он поздравил ее с днем рождения.