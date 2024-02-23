Лера Кудрявцева опубликовала селфи из больницы
Фото: Instagram/leratv
52-летняя ведущая развлекательных программ Лера Кудрявцева рассказала о проведенной операции из-за серьезной травмы ноги, сообщает Zakon.kz.
Снимком из лечебного учреждения актриса поделилась 23 февраля 2024 года.
"Вчера сделали операцию", – кратко подписана фотография в Telegram-канале.
Фото: Telegram/lerakudryavtseva
14 февраля 2024 года Кудрявцевой потребовалась помощь медиков. Как оказалось, актриса сломала ногу, а также у нее диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
12 января 2024 года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова.
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