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Лера Кудрявцева опубликовала селфи из больницы

Лера Кудрявцева опубликовала селфи из больницы Фото: Instagram/leratv
52-летняя ведущая развлекательных программ Лера Кудрявцева рассказала о проведенной операции из-за серьезной травмы ноги, сообщает Zakon.kz.

Снимком из лечебного учреждения актриса поделилась 23 февраля 2024 года.

"Вчера сделали операцию", – кратко подписана фотография в Telegram-канале.

Лера Кудрявцева опубликовала селфи из больницы

Фото: Telegram/lerakudryavtseva

14 февраля 2024 года Кудрявцевой потребовалась помощь медиков. Как оказалось, актриса сломала ногу, а также у нее диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

12 января 2024 года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

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