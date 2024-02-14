Макпал Исабекова станет мамой второй раз

Известная казахстанская певица Макпал Исабекова 14 февраля 2024 года решила порадовать армию своих поклонников. Она сообщила о беременности, сообщает Zakon.kz.

День всех влюбленных для артистки особенный.

"Сегодня 14 февраля 2024 года. Не изменяем традиции. В общем вот. Радоваться можно внизу в комментариях", – кратко подписала ролик исполнительница хита "Сладкий ноябрь".

На кадрах Исабекова в красном платье гладит округлившийся животик.

Комментаторы единогласно отметили, что эта новость была лучшей за сегодняшний день.

Светитесь от счастья.

Легкой беременности вам желаю.

Любовь.

Пусть беременность пройдет легко.

Поздравляю! Вы такая красивая, – отмечают пользователи Сети, сопровождая комментарии многочисленными смайликами.

Макпал Исабекова вышла замуж 7 июля 2021 года. По ее словам, мужа она не показывает, потому что он не хочет этого.

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В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором.