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Макпал Исабекова станет мамой второй раз

Макпал Исабекова станет мамой во второй раз Фото: Instagram/makosyai
Известная казахстанская певица Макпал Исабекова 14 февраля 2024 года решила порадовать армию своих поклонников. Она сообщила о беременности, сообщает Zakon.kz.

День всех влюбленных для артистки особенный.

"Сегодня 14 февраля 2024 года. Не изменяем традиции. В общем вот. Радоваться можно внизу в комментариях", – кратко подписала ролик исполнительница хита "Сладкий ноябрь".

На кадрах Исабекова в красном платье гладит округлившийся животик.

Комментаторы единогласно отметили, что эта новость была лучшей за сегодняшний день.

  • Светитесь от счастья.
  • Легкой беременности вам желаю.
  • Любовь.
  • Пусть беременность пройдет легко.
  • Поздравляю! Вы такая красивая, – отмечают пользователи Сети, сопровождая комментарии многочисленными смайликами.

Макпал Исабекова вышла замуж 7 июля 2021 года. По ее словам, мужа она не показывает, потому что он не хочет этого.

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В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором.

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