Макпал Исабекова станет мамой второй раз
Фото: Instagram/makosyai
Известная казахстанская певица Макпал Исабекова 14 февраля 2024 года решила порадовать армию своих поклонников. Она сообщила о беременности, сообщает Zakon.kz.
День всех влюбленных для артистки особенный.
"Сегодня 14 февраля 2024 года. Не изменяем традиции. В общем вот. Радоваться можно внизу в комментариях", – кратко подписала ролик исполнительница хита "Сладкий ноябрь".
На кадрах Исабекова в красном платье гладит округлившийся животик.
Комментаторы единогласно отметили, что эта новость была лучшей за сегодняшний день.
- Светитесь от счастья.
- Легкой беременности вам желаю.
- Любовь.
- Пусть беременность пройдет легко.
- Поздравляю! Вы такая красивая, – отмечают пользователи Сети, сопровождая комментарии многочисленными смайликами.
Макпал Исабекова вышла замуж 7 июля 2021 года. По ее словам, мужа она не показывает, потому что он не хочет этого.
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В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором.
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