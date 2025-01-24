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Культура и шоу-бизнес

Ирина Шейк поздравила маму с Днем рождения

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 04:00 Фото: Instagram/irinashayk
24 января супермодель в соцсетях поздравила маму Ольгу Шайхисламову с Днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Известно, что имениннице пришлось самостоятельно воспитывать двух дочерей после смерти супруга. Мужчина умер в 2000 году от болезни легких. Будущей модели на тот момент было 14 лет.

Ольга была учительницей и некоторое время работала на двух работах. Все изменилось, когда в 2004 году после победы в конкурсе красоты Ирина начала модельную карьеру.

Супермодель из Челябинской области по-американски поздравила маму с днем рождения и приложила архивное фото.

Фото: Instagram/irinashayk

Зато не все спокойно у Анджелины Джоли. В этот же день она предъявила новые обвинения Брэду Питту.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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