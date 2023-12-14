Ерке Есмахан впервые после рождения сына выехала на прогулку

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан сегодня, 14 декабря 2023 года, рассказала своим подписчикам, что впервые после рождения второго сына вышла на прогулку, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories артистка поинтересовалась у своих фолловеров, как у них дела.

"У нас все чудесно. 20 дней позади, слава Богу. Осталось еще 20 дней потерпеть, а потом ехууу. Чтобы не стать слишком правильной, сегодня я съездила в горы", – написала Ерке Есмахан.

Судя по снимку, сделанному в горах на фоне машины мужа, певица выезжала на прогулку с Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim). Кто еще был с супругами, неизвестно, но прогулка удалась, так как на фото Ерке выглядит счастливой.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также артистка поделилась видео алматинских гор.

23 ноября 2023 года известные казахстанские исполнители Raim и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.

Материал по теме Ерке Есмахан рассказала, кто выбрал имя для сына и есть ли у малыша своя комната

30 ноября Ерке и Raim раскрыли имя сына. Оказалось, супруги выбрали для малыша имя Ислам. 4 декабря Есмахан поблагодарила сотрудников роддома и заявила, что вернется в этот медцентр, чтобы родить девочку.