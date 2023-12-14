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Ерке Есмахан впервые после рождения сына выехала на прогулку

Ерке Есмахан впервые после рождения сына выехала на прогулку Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан сегодня, 14 декабря 2023 года, рассказала своим подписчикам, что впервые после рождения второго сына вышла на прогулку, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories артистка поинтересовалась у своих фолловеров, как у них дела.

"У нас все чудесно. 20 дней позади, слава Богу. Осталось еще 20 дней потерпеть, а потом ехууу. Чтобы не стать слишком правильной, сегодня я съездила в горы", – написала Ерке Есмахан.

Судя по снимку, сделанному в горах на фоне машины мужа, певица выезжала на прогулку с Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim). Кто еще был с супругами, неизвестно, но прогулка удалась, так как на фото Ерке выглядит счастливой.

Ерке Есмахан впервые после рождения сына выехала на прогулку

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также артистка поделилась видео алматинских гор.

23 ноября 2023 года известные казахстанские исполнители Raim и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.

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Ерке Есмахан рассказала, кто выбрал имя для сына и есть ли у малыша своя комната

30 ноября Ерке и Raim раскрыли имя сына. Оказалось, супруги выбрали для малыша имя Ислам. 4 декабря Есмахан поблагодарила сотрудников роддома и заявила, что вернется в этот медцентр, чтобы родить девочку.

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