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Анна Седокова впервые рассказала о проблемах с мужем

Анна Седакова впервые рассказала о проблемах с мужем Фото: Instagram/annasedokova
Украинская поп-певица Анна Седокова перестала скрывать проблемы в отношениях с молодым мужем Янисом Тиммой, сообщает Zakon.kz.

Своими откровениями она поделилась 14 февраля 2024 года на личной странице в соцсетях. Исполнительница отмечает, что про их отношения знают все.

"Думаю, уже не секрет, что в последнее время мы с мужем живем в разных городах и расстаемся уже в 20 раз. Жизнь поступала с нами достаточно жестко и в какой-то момент я просто опустила руки. И сказала все. А он не опустил".Анна Седокова

Далее экс-участница группы "ВИА Гра" заявила, что не знает, куда приведет эта история.

"Не знаю, как будет дальше, но когда-то Янис меня научил, что даже пять минут с любимым человеком имеет значение. И прилететь из Стамбула в единственный выходные ночью для того, чтобы быть вместе в этот день и привезти подарки не только тебе, но и ребенку, точно поступок. И то, что мы лучшие друзья навсегда, этого никто и никогда не изменит. А дальше посмотрим. С праздником, мои любимые девочки. Я желаю всем, чтобы за вас так боролись, а не отпускали при первой возможности".Анна Седокова

Комментаторы пожелали паре разобраться с трудностями.

Ранее Седокова обратилась к себе 15-летней.

Латвийский баскетболист Янис Тимма младше супруги на 10 лет. Они поженились в 2020 году.

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