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Анна Седокова объявила о разводе с мужем

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 08:55 Фото: Instagram/annasedokova
Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма больше не состоят в семейных отношениях, сообщает Zakon.kz.

О расставании с третьим мужем певица рассказала на своей странице в Instagram. Вместе пара была с 2019 года.

"Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный", – отметила певица.

Также перемены в личной жизни она приобщила к изменению внешности.

А бывший возлюбленный певицы Аллы Пугачевой, композитор Сергей Челобанов, задолжал российской налоговой службе крупную сумму.

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