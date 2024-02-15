Роман Костомаров опубликовал архивное видео с мамой
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Сегодня, 15 февраля 2024 года, известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров, жизнь которого в январе прошлого года разделилась на до и после, опубликовал архивное видео с мамой Валентиной Николаевной, сообщает Zakon.kz.
Судя по всему, видео было снято до всех сложнейших операций, которые провели именитому спортсмену из-за осложнений, которые возникли при заболевании пневмонией. В ролике мама Костомарова показывает сыну, как надо садиться на шпагат, в конце добавив: "Учись, студент!"
Под публикацией фигурист поздравил маму с днем рождения.
"Люблю тебя, мамулечка. С Днем рождения! Эктрималочка ты моя", – написал Роман Костомаров.
Поклонники спортсмена присоединились к поздравлениям и отметили, что их кумир очень похож на родительницу:
- "Красоточка!"
- "Мамуля – топ".
- "Вот это мама! Здоровья ей крепкого".
- "Брависсимо маме! С днем рождения и здоровья!"
- "С днем рождения маму! Здоровья! Воспитала настоящего героя!"
- "Ну, теперь ясно, в кого вы такой! И внешне на маму похож, и характером!"
- "Какая мама. С днем рождения! Долгих лет жизни, здоровья и благополучия вам".
- "Какая умница! Теперь понятно, в кого Рома пошел. Здоровья маме, мира и радости!"
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