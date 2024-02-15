Роман Костомаров опубликовал архивное видео с мамой

Сегодня, 15 февраля 2024 года, известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров, жизнь которого в январе прошлого года разделилась на до и после, опубликовал архивное видео с мамой Валентиной Николаевной, сообщает Zakon.kz.

Судя по всему, видео было снято до всех сложнейших операций, которые провели именитому спортсмену из-за осложнений, которые возникли при заболевании пневмонией. В ролике мама Костомарова показывает сыну, как надо садиться на шпагат, в конце добавив: "Учись, студент!"

Под публикацией фигурист поздравил маму с днем рождения.

"Люблю тебя, мамулечка. С Днем рождения! Эктрималочка ты моя", – написал Роман Костомаров.

Поклонники спортсмена присоединились к поздравлениям и отметили, что их кумир очень похож на родительницу:

"Красоточка!"

"Мамуля – топ".

"Вот это мама! Здоровья ей крепкого".

"Брависсимо маме! С днем рождения и здоровья!"

"С днем рождения маму! Здоровья! Воспитала настоящего героя!"

"Ну, теперь ясно, в кого вы такой! И внешне на маму похож, и характером!"

"Какая мама. С днем рождения! Долгих лет жизни, здоровья и благополучия вам".

"Какая умница! Теперь понятно, в кого Рома пошел. Здоровья маме, мира и радости!"

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