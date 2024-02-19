"Хотим стать ближе": как испанские поклонники Димаша Кудайбергена учат казахский язык

В феврале 2024 года по просьбе поклонников народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена при поддержке посольства РК в Испании были открыты курсы казахского языка для всех желающих, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта артиста, занятия проходят один раз в неделю в онлайн-формате. Однако, по словам педагога Сандугаш Токтаубаевой, в скором времени планируется открытие еще одной группы, так как с каждым разом количество заинтересованных в казахском языке испанцев становится все больше.

"Очень рада, что в Испании есть люди, которые хотели бы изучать казахский язык и которые проявили интерес к нашей культуре. На занятиях мои студенты очень активные и с большим желанием изучают казахский язык", — сообщила Сандугаш Токтаубаева.

Несмотря на различия в культуре и языке, поклонники Димаша в Испании стремятся к более глубокому пониманию его творчества.

"Нам не нужен язык, чтобы понять Димаша — его голос позволяет нам пересекать границы и обмениваться чувствами. Но мы бы хотели стать ближе к нашему любимому артисту и его культуре. Разве не здорово сказать Димашу, как он важен для нас, своих поклонников, на его родном языке? Именно поэтому мы обратились к посольству с просьбой открыть курсы казахского языка. Это очень замечательный и полезный опыт", — поделились фанаты Димаша.

Они отметили, что онлайн-курс казахского языка, организованный посольством Казахстана, стал для них отличной возможностью.

"Мы не замечаем, как летит время. Мы рады отправиться в это непростое путешествие и надеемся, что со временем сможем сказать: "Я из Испании и говорю на родном языке Димаша Кудайбергена", – подчеркнули поклонники артиста.

Ранее сообщалось, что 15 февраля Международная организация по миграции (МОМ) объявила о назначении новых послов доброй воли. Народный артист Казахстана, музыкант, певец и композитор Димаш Кудайберген назначен Региональным Послом доброй воли МОМ (с региональной ролью в Азии).

