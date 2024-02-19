"Королева пришельцев в курсе?" Инстасамка перепела хит Кати Лель

Эпатажная российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, решила разнообразить свой репертуар и анонсировала новую версию хита певицы Кати Лель "Мой мармеладный", сообщает Zakon.kz.

"Мой мармеладный prod. by Максим Фадеев и Moneyken", – говорится в подписи к фото.

Также сказано, что поклонники смогут услышать композицию 1 марта 2024 года.

Фанаты неоднозначно восприняли известие, разделившись на два лагеря.

Чужой успех покоя не дает?

С Катей Лель поделилась за авторские права?

Любил тебя, но такой позор.

Надеюсь, что это в альбом не пойдет.

А королева пришельцев в курсе? – пишут одни.

Другие же уточнили, что с нетерпением ждут выхода песни:

Красота.

С нетерпением жду.

Ого, вот это мармеладка.

Как прекрасно сделана обложка, такая красивая на ней.

В то же время Катя Лель присутствовала на матче по баскетболу и исполнила свой трек.

"Мировой хит "Мой мармеладный" поднял дух всем игрокам и болельщикам баскетбола! Силы духа!" – написала она.

11 января 2024 года Инстасамка заинтриговала пользователей Сети, опубликовав фотографию с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.