"Королева пришельцев в курсе?" Инстасамка перепела хит Кати Лель
Фото: Instagram/instasamka, Instagram/katyalelofficial
Эпатажная российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, решила разнообразить свой репертуар и анонсировала новую версию хита певицы Кати Лель "Мой мармеладный", сообщает Zakon.kz.
"Мой мармеладный prod. by Максим Фадеев и Moneyken", – говорится в подписи к фото.
Также сказано, что поклонники смогут услышать композицию 1 марта 2024 года.
Фанаты неоднозначно восприняли известие, разделившись на два лагеря.
- Чужой успех покоя не дает?
- С Катей Лель поделилась за авторские права?
- Любил тебя, но такой позор.
- Надеюсь, что это в альбом не пойдет.
- А королева пришельцев в курсе? – пишут одни.
Другие же уточнили, что с нетерпением ждут выхода песни:
- Красота.
- С нетерпением жду.
- Ого, вот это мармеладка.
- Как прекрасно сделана обложка, такая красивая на ней.
В то же время Катя Лель присутствовала на матче по баскетболу и исполнила свой трек.
"Мировой хит "Мой мармеладный" поднял дух всем игрокам и болельщикам баскетбола! Силы духа!" – написала она.
11 января 2024 года Инстасамка заинтриговала пользователей Сети, опубликовав фотографию с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.
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