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"Королева пришельцев в курсе?" Инстасамка перепела хит Кати Лель

"Королева пришельцев в курсе?" Инстасамка перепела хит Кати Лель Фото: Instagram/instasamka, Instagram/katyalelofficial
Эпатажная российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, решила разнообразить свой репертуар и анонсировала новую версию хита певицы Кати Лель "Мой мармеладный", сообщает Zakon.kz.

"Мой мармеладный prod. by Максим Фадеев и Moneyken", – говорится в подписи к фото.

Также сказано, что поклонники смогут услышать композицию 1 марта 2024 года.

Фанаты неоднозначно восприняли известие, разделившись на два лагеря.

  • Чужой успех покоя не дает?
  • С Катей Лель поделилась за авторские права?
  • Любил тебя, но такой позор.
  • Надеюсь, что это в альбом не пойдет.
  • А королева пришельцев в курсе? – пишут одни.

Другие же уточнили, что с нетерпением ждут выхода песни:

  • Красота.
  • С нетерпением жду.
  • Ого, вот это мармеладка.
  • Как прекрасно сделана обложка, такая красивая на ней.

В то же время Катя Лель присутствовала на матче по баскетболу и исполнила свой трек.

"Мировой хит "Мой мармеладный" поднял дух всем игрокам и болельщикам баскетбола! Силы духа!" – написала она.

11 января 2024 года Инстасамка заинтриговала пользователей Сети, опубликовав фотографию с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.

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