14-летняя звезда сериала "Слово пацана" озадачила поклонников букетом белых роз

Российская актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в нашумевшем сериале о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте", озадачила поклонников новой публикацией в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Ночью 19 февраля 2024 года 14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд опубликовала в Instargam фотографию букета белых роз, которую лаконично подписала: "во-первых, это красиво!"

Если одну часть фолловеров звезды сериала "Слово пацана" поразил шикарный букет:

"Какие красивые розы".

"Какой красивый букетик".

"Какие прекрасные цветы".

"Розы такие же прекрасные, как и ты!"

То другая часть поклонников напрямую спросила в комментариях, от кого Аня получила букет. Но вопрос остался без ответа:

"Ай, от кого?"

"А во-вторых?"

"Таааак, Ань, кто подарил?"

"А кто подарил такую красоту?"

Третьи, увидев букет, и вовсе вспомнили про Юрия Шатунова, который пел про белые розы. Кстати, эта и еще некоторые популярные песни группы "Ласковый май" были использованы в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте":

"Белые розы, белые розы".

"Юра Шатунов, как же скучаем".

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