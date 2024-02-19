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14-летняя звезда сериала "Слово пацана" озадачила поклонников букетом белых роз

14-летняя звезда сериала "Слово пацана" озадачила поклонников букетом белых роз Фото: Instagram/slovopacana.wink
Российская актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в нашумевшем сериале о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте", озадачила поклонников новой публикацией в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Ночью 19 февраля 2024 года 14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд опубликовала в Instargam фотографию букета белых роз, которую лаконично подписала: "во-первых, это красиво!"

Если одну часть фолловеров звезды сериала "Слово пацана" поразил шикарный букет:

  • "Какие красивые розы".
  • "Какой красивый букетик".
  • "Какие прекрасные цветы".
  • "Розы такие же прекрасные, как и ты!"

То другая часть поклонников напрямую спросила в комментариях, от кого Аня получила букет. Но вопрос остался без ответа:

  • "Ай, от кого?"
  • "А во-вторых?"
  • "Таааак, Ань, кто подарил?"
  • "А кто подарил такую красоту?"

Третьи, увидев букет, и вовсе вспомнили про Юрия Шатунова, который пел про белые розы. Кстати, эта и еще некоторые популярные песни группы "Ласковый май" были использованы в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте":

  • "Белые розы, белые розы".
  • "Юра Шатунов, как же скучаем".

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30 января 2024 года Анна Пересильд произвела фурор новой фотосессией. Подписчики звезды сериала "Слово пацана" были в восторге от снимков. Некоторые перепутали актрису с Викторией Бекхэм.

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