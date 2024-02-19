14-летняя звезда сериала "Слово пацана" озадачила поклонников букетом белых роз
Ночью 19 февраля 2024 года 14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд опубликовала в Instargam фотографию букета белых роз, которую лаконично подписала: "во-первых, это красиво!"
Если одну часть фолловеров звезды сериала "Слово пацана" поразил шикарный букет:
- "Какие красивые розы".
- "Какой красивый букетик".
- "Какие прекрасные цветы".
- "Розы такие же прекрасные, как и ты!"
То другая часть поклонников напрямую спросила в комментариях, от кого Аня получила букет. Но вопрос остался без ответа:
- "Ай, от кого?"
- "А во-вторых?"
- "Таааак, Ань, кто подарил?"
- "А кто подарил такую красоту?"
Третьи, увидев букет, и вовсе вспомнили про Юрия Шатунова, который пел про белые розы. Кстати, эта и еще некоторые популярные песни группы "Ласковый май" были использованы в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте":
- "Белые розы, белые розы".
- "Юра Шатунов, как же скучаем".
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