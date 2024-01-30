Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Звезда сериала "Слово пацана" произвела фурор новой фотосессией

Звезда сериала "Слово пацана" произвела фурор новой фотосессией Фото: Instagram/slovopacana.wink
Российская актриса Анна Пересильд, получившая широкую известность благодаря одной из главных ролей в криминальном сериале о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте", произвела фурор новой фотосессией, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с новой фотосессии 14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд поделилась на своей странице в Instagram сегодня, 30 января 2024 года.

Подписчики звезды сериала "Слово пацана" были в восторге от снимков. Некоторые перепутали актрису с Викторией Бекхэм:

  • "Красотка".
  • "Уау! Невероятная".
  • "Божественно красиво".
  • "Невероятно красивая!"
  • "Я так ждала эти фотки!"
  • "Сверкаешь, как звезды на небе".
  • "Одни из самых прекрасных фоток".
  • "На первой фотке подумала это Вика Бекхэм".
  • "Столько девушек в мире, но ты самая самая".
  • "Невероятная ты наша! Очень ждала эти фотки!"

Материал по теме

В Сети заметили сходство актера из сериала "Слово пацана" с Николаем Караченцовым

Ранее Анна Пересильд пожаловалась на поведение некоторых фанатов сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Многие из них, по словам актрисы, сыгравшей Айгуль в нашумевшей киноленте, не знают ее настоящего имени.

Читайте также

Свободная от концертов Лолита нашла рецепт от безделья
Свободная от концертов Лолита нашла рецепт от безделья
Фариза Тореали подарок родителя
Сестра Торегали Тореали сделала дорогостоящий подарок родителям
Жан-Клод Ван Дамм опубликовал редкое фото с 89-летними родителями
Жан-Клод Ван Дамм опубликовал редкое фото с 89-летними родителями
Динара Халдарова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: