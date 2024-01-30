Звезда сериала "Слово пацана" произвела фурор новой фотосессией

Российская актриса Анна Пересильд, получившая широкую известность благодаря одной из главных ролей в криминальном сериале о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте", произвела фурор новой фотосессией, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с новой фотосессии 14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд поделилась на своей странице в Instagram сегодня, 30 января 2024 года.

Подписчики звезды сериала "Слово пацана" были в восторге от снимков. Некоторые перепутали актрису с Викторией Бекхэм:

"Красотка".

"Уау! Невероятная".

"Божественно красиво".

"Невероятно красивая!"

"Я так ждала эти фотки!"

"Сверкаешь, как звезды на небе".

"Одни из самых прекрасных фоток".

"На первой фотке подумала это Вика Бекхэм".

"Столько девушек в мире, но ты самая самая".

"Невероятная ты наша! Очень ждала эти фотки!"

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Ранее Анна Пересильд пожаловалась на поведение некоторых фанатов сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Многие из них, по словам актрисы, сыгравшей Айгуль в нашумевшей киноленте, не знают ее настоящего имени.