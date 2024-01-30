Звезда сериала "Слово пацана" произвела фурор новой фотосессией
Фото: Instagram/slovopacana.wink
Российская актриса Анна Пересильд, получившая широкую известность благодаря одной из главных ролей в криминальном сериале о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте", произвела фурор новой фотосессией, сообщает Zakon.kz.
Кадрами с новой фотосессии 14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд поделилась на своей странице в Instagram сегодня, 30 января 2024 года.
Подписчики звезды сериала "Слово пацана" были в восторге от снимков. Некоторые перепутали актрису с Викторией Бекхэм:
- "Красотка".
- "Уау! Невероятная".
- "Божественно красиво".
- "Невероятно красивая!"
- "Я так ждала эти фотки!"
- "Сверкаешь, как звезды на небе".
- "Одни из самых прекрасных фоток".
- "На первой фотке подумала это Вика Бекхэм".
- "Столько девушек в мире, но ты самая самая".
- "Невероятная ты наша! Очень ждала эти фотки!"
Ранее Анна Пересильд пожаловалась на поведение некоторых фанатов сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Многие из них, по словам актрисы, сыгравшей Айгуль в нашумевшей киноленте, не знают ее настоящего имени.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript