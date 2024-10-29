10-месячная дочь Ильи Ильина сказала первое слово

Радостным событием поделился известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин, сообщает Zakon.kz.

28 октября 2024 года именитый спортсмен рассказал, что его 10-месячная дочь сказала первое слово.

"Аилиша сказала первое слово – папа! Делимся с вами этой доброй новостью", – подписал Ильин видео с женой и дочерью, опубликованное в Instagram.

Подписчики порадовались за Илью и закидали малышку добрыми пожеланиями:

"Как хорошо сказала Аили: "Папа". Такая сладкая малышка!"

"Пусть станет такой же, как ты сам, – большой сильной гражданкой!"

"Поздравляю! Пусть будет счастливой. Дочь легендарного спортсмена".

"Первыми словами моего внука тоже были "папа" и "дедушка". Пусть Аилиша будет счастливой".

Без комплиментов не остались и родители Аили:

"Жена такая приятная".

"Илья, у вас казахский язык – крутой. Спасибо большое".

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Напомним, Илья и Татьяна Ильины поженились в январе 2023 года. 20 февраля 2024 года у супругов родилась дочь, которую они назвали Аили.