"Я у мамы в животике": Илья Ильин с женой опубликовали трогательное видео

Накануне, 14 февраля 2024 года, известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин с женой Татьяной опубликовали трогательное видео. В нем они показали, как готовятся к скорому пополнению, сообщает Zakon.kz.

Роликом супруга и именитый спортсмен поделились на своих страницах в Instagram. В нем будущая малышка обращается к своим родителям, и напоминает, что все еще находится "у мамы в животике".

В описании трогательного видео Илья и Татьяна Ильины обратились к своим подписчикам, которых призвали не ждать особого дня для проявления своих чувств. Также супруги отметили, что они в предвкушении встречи с доченькой.

"Как же мы тебя любим! Не ждите особого дня для проявления своих чувств! Дарите любовь родным и близким каждый день, каждый час, каждую минуту! Наслаждайтесь каждой секундой! Берегите любимых! Ну а мы в предвкушении встречи с нашей доченькой! Нашей маленькой принцессой, которая появится на свет благодаря нашей большой, безусловной любви!" Илья и Татьяна Ильины

Публикация не оставила равнодушными фолловеров, которые пожелали супругам счастья и легких родов:

"Будьте счастливы!"

"С Днем влюбленных!"

"Какая красивая семья!"

"Татьяна Андреевна, легких вам родов!"

"Так хочу, чтобы у вас было все хорошо!"

"Легких родов. Рада за вас. Вы меня радуете своей любовью".

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