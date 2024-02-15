Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Я у мамы в животике": Илья Ильин с женой опубликовали трогательное видео

"Я у мамы в животике": Илья Ильин с женой опубликовали трогательное видео Фото: Instagram/ilyina_tatyana_
Накануне, 14 февраля 2024 года, известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин с женой Татьяной опубликовали трогательное видео. В нем они показали, как готовятся к скорому пополнению, сообщает Zakon.kz.

Роликом супруга и именитый спортсмен поделились на своих страницах в Instagram. В нем будущая малышка обращается к своим родителям, и напоминает, что все еще находится "у мамы в животике".

В описании трогательного видео Илья и Татьяна Ильины обратились к своим подписчикам, которых призвали не ждать особого дня для проявления своих чувств. Также супруги отметили, что они в предвкушении встречи с доченькой.

"Как же мы тебя любим! Не ждите особого дня для проявления своих чувств! Дарите любовь родным и близким каждый день, каждый час, каждую минуту! Наслаждайтесь каждой секундой! Берегите любимых! Ну а мы в предвкушении встречи с нашей доченькой! Нашей маленькой принцессой, которая появится на свет благодаря нашей большой, безусловной любви!"Илья и Татьяна Ильины

Публикация не оставила равнодушными фолловеров, которые пожелали супругам счастья и легких родов:

  • "Будьте счастливы!"
  • "С Днем влюбленных!"
  • "Какая красивая семья!"
  • "Татьяна Андреевна, легких вам родов!"
  • "Так хочу, чтобы у вас было все хорошо!"
  • "Легких родов. Рада за вас. Вы меня радуете своей любовью".

Материал по теме

Илья Ильин с женой учит казахский язык

10 января 2024 года Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой.

Читайте также

Велоспорт Астана Отмена Гонки
Фермеры помешали команде "Астана" стартовать на престижной веломногодневке
Футбол Лидер Твиттера
"Реал" стал лидером соцсети X среди спортивных команд мира
Футбол Финал Кубка РПЛ
"Спартак" разгромил "Кайрат" и выиграл зимний Кубок РПЛ
Динара Халдарова
Ильин Илья
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: