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Первые зрители и критики разочаровались «Мадам Паутиной» с Дакотой Джонсон

Мадам Паутина Фото: скриншот видео
Зрители разочаровались в новом проекте Sony прежде всего из-за его сценария. Многие отмечают, что повествование получилось сумбурным. Также они выразили недовольство "плохой" актерской игрой, неудачным монтажом и несуразными диалогами, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг "свежести" ленты на Rotten Tomatoes составил 27%, а на Metacritic отзывы также неблагоприятные. Чем же вызвано недовольство зрителей и критиков "Мадам Паутина"? Представляем несколько зрительских отзывов.

"Мадам Паутина" – это позорная мешанина. Талантливые звёзды зря потратили своё время на, возможно, худший фильм, снятый по комиксам, который я когда-либо видел. Наполненный отвратительными диалогами, неуклюжим монтажом и смехотворным повествованием. Я сидел и недоумевал, как кто-то одобрил ту или иную сцену".@3CFilmss
"Фильм страдает из-за слабого злодея, жутких диалогов и слишком затянутого повествования. Однако, в фильме есть несколько ярких моментов: невероятные костюмы и всегда смешной Адам Скотт. Актеры старались что-то вытянуть из того, что им дали".@MamasGeeky

После такой реакции критиков исполнительница главной роли Дакота Джонсон отметила, что первоначальный сценарий был другим, но во время съёмок произошли "радикальные изменения". Никаких других подробностей актриса раскрывать не стала.

К слову, сегодня выходит второй и финальный трейлер сериала "Аватар: легенда об Аанге".

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