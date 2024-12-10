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Мир

Стало известно о ссорах принца Гарри и Меган Маркл из-за королевского наследства

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 01:50 Фото: flickr/Mark Jones
40-летний принц Гарри выразил недовольство тратами Меган Маркл. Как выяснилось, она тратит миллионы, которые он недавно получил в наследство, на собственные проекты, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание RadarOnline, 16 млн долларов наследства принц получил в октябре. В итоге они стали причиной разногласий между ним и супругой. 

"Пришло время начать зарабатывать, а не только тратить", – заявил инсайдер изданию.

Ранее принц Гарри рассказал об отношениях с женой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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