Стало известно о ссорах принца Гарри и Меган Маркл из-за королевского наследства
Фото: flickr/Mark Jones
40-летний принц Гарри выразил недовольство тратами Меган Маркл. Как выяснилось, она тратит миллионы, которые он недавно получил в наследство, на собственные проекты, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает издание RadarOnline, 16 млн долларов наследства принц получил в октябре. В итоге они стали причиной разногласий между ним и супругой.
"Пришло время начать зарабатывать, а не только тратить", – заявил инсайдер изданию.
Ранее принц Гарри рассказал об отношениях с женой.
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