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"Новый я": Киркоров в совершенно другом образе вернулся на телевидение после скандала

"Новый я": Киркоров в совершенно другом образе вернулся на телевидение после скандала Фото: Instagram.com/fkirkorov
Король российской эстрады Филипп Киркоров вернулся на федеральное телевидение после того, как ему телеканалы объявили бойкот из-за участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Перед зрителями он предстал в совершенно другом образе, сообщает Zakon.kz.

Фотографии нового образа артист опубликовал на своей странице Instagram. Снимки были сделаны на съемках нового сезона шоу "Маска", который выходит на НТВ. Киркоров предстал перед зрителями в строгом черном костюме и галстуке. 

"Новый сезон. Новый я. В добрый путь!" – написал Киркоров. 

Ранее сообщалось, что сразу после скандальной вечеринки Киркоров улетел в США. Его заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны в Нью-Йорке.

А еще раньше Киркоров выступил с заявлением после нашумевшей "голой" вечеринки с участием звезд российского шоу-бизнеса. Тогда он заявил, что забежал на мероприятие на пять минут. И добавил, что не собирается отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. После участия в вечеринке Насти Ивлеевой Киркорова вырезали из новогодних шоу и концертов, а сам певец попал в список запрещенных музыкантов, чьи концерты нельзя проводить в России.

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