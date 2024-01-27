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Уехавший в США Киркоров вышел на связь

Уехавший в США Киркоров вышел на связь Фото: Instagram/fkirkorov
Король российской эстрады Филипп Киркоров, который уехал в США после скандальной "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, вышел на связь, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию историй с фото и видео вместе со своим другом, российским актером Александром Петровым. Таким образом Киркоров поздравил своего друга с днем рождения. Александру Петрову исполнилось 35 лет.

"С днем рождения!", – написал певец.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Филиппа Киркорова заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны в Нью-Йорке. 

Ранее сообщалось, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной "голой" вечеринке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

26 декабря 2023 года Киркоров выступил с заявлением после нашумевшей "голой" вечеринки с участием звезд российского шоу-бизнеса. Тогда он заявил, что забежал на мероприятие на пять минут. И добавил, что не собирается отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других.

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