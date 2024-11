Блогерша Настя Ивлеева вступила в скандал с Филиппом Киркоровым

Настя Ивлеева отреагировала на заявление Филиппа Киркорова о "голой вечеринке". Она отреагировала на заявление "короля российской эстрады" о том, что она не извинилась после сканального мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Скандал вокруг "голой вечеринки" разгорается с новой силой. На этот раз между хозяйкой злополучного мероприятия Настей Ивлеевой и Филиппом Киркоровым. В свежем выпуске своего авторского подкаста "You Want A Scandal Now?" король отечественного шоу-бизнеса эмоционально припомнил телеведущей старые обиды.

"Мне она даже не написала, даже не извинилась. Хотя я в той самой известной истории просто мимо проходил. Я просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе, хотя я там даже не был внутри. Хотя бы извиниться можно было?" – высказался Филипп во время беседы с Олегом Майями.

Настя молчать не стала и опубликовала недвусмысленный пост в личном блоге. Под скриншотом с серьгами-крысами ручной работы знаменитость поинтересовалась у поклонников:

"А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?", – спросила фолловеров звезда "Орла и решки".

Подписчики юмор оценили.

"Даже если и нет, подарок Филиппу Бедросовичу будет самое то", – гласит один из комментариев.

Кто-то даже подметил, что такие серьги отлично будут смотреться с "водолазкой для извинений".

