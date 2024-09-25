Лера Кудрявцева опубликовала архивные фото и показала, какой была в юности

Известная российская телеведущая развлекательных программ Лера Кудрявцева решила повспоминать прошлое и разместила несколько фотографий на странице в Instagram, которые были сделаны до приобретения популярности, сообщает Zakon.kz.

"Шедеврально! Теть Лера в юности. Ну вот только не надо мне говорить, что у вас подобных фотографий нет. Олд скул, вы здесь?" – подписала публикацию 53-летняя знаменитость.

Так как актриса родилась и выросла в Усть-Каменогорске, то многие пользователи адресовали ей вопрос о том, где были сделаны эти снимки.

С начесом есть, смотреть не могу на себя.

Как всегда шикарная!

Привет из Усть-Каменогорска. Или это уже Москва?

Лера – красотка во все времена.

Узнаю себя в то время, фотки похожи, наряды, прически.

Конечно есть, в этом же месте, у этого же камина в 16 лет.

И ведь 100% была самая модная девчонка на районе.

Почему мы тогда были страшнее, чем сейчас? – ностальгируют подписчики певицы.

Несколько дней назад Кудрявцева обратилась к Павлу Дурову в своем Telegram-канале на фоне скандала с матерью его детей Ириной Болгар. Она призвала Дурова обеспечить детей от Болгар. Кудрявцева подчеркнула, что симпатизирует Дурову, но всегда будет на стороне детей.