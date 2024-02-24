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Эксклюзивный экспонат появился у павлодарских краеведов

уникальная аудиозапись появилась у павлодарских краеведов Фото: Константин Шелков
Фрагмент выступления на XXI съезде Компартии СССР в Москве Каныша Сатпаева в 1959 году оказался в руках павлодарских краеведов. Уникальная аудиозапись много лет хранилась в семье местного ремесленника, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "24KZ", именно тогда президент Академии наук Казахстана заявил, что группа советских геологов выявила более 200 месторождений угля, в том числе гигантские залежи в Караганде, Экибастузе и Майкубене с запасами в сотни миллиардов тонн.

Отмечается, что многие годы аудиозапись хранилась в семье известного павлодарского ремесленника Бахыта Сагындыкова. Недавно его родственники передали в областной историко-краеведческий музей исторические реликвии и старую аудиопленку.

"Это теперь эксклюзивный экспонат нашего музея. Конечно, для нас очень важно услышать голос нашего знаменитого ученого, который столько сделал для науки Казахстана. Вы знаете, что Павлодар гордится своим знаменитым земляком. Поэтому для нас этот голос очень ценен. Это уникальнейший экспонат". Главный хранитель фондов историко-краеведческого музея Алия Жомартова

Отметим, что в этом году Казахстан отметит 125-летний юбилей выдающегося ученого-геолога, общественного и государственного деятеля Каныша Сатпаева.

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