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Работник водоканала осужден за сбыт наркотиков в Павлодарской области

Работник водоканала осужден за сбыт наркотиков в Павлодарской области Фото: pixabay
На семь лет осужден наркосбытчик в Павлодарской области, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, летом 2023 года сотрудниками Департамента полиции на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических средств задержан 38-летний житель Екибастуза. Он оказался работником "Канала имени К. Сатпаева" РГП "КазВодХоз".

В ходе обыска жительства задержанного обнаружено 13 полиэтиленовых пакетиков с марихуаной.

По данному факту проведено досудебное расследование. В конце январе приговором Экибастузского городского суда работник водоканала признан виновным и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Ранее 26-летнего жителя Алматинской области задержали в Таразе за распространение наркотиков. У мужчины нашли килограмм мефедрона стоимостью около 36 млн тенге.

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