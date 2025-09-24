Тренер раскрыла секрет красивой фигуры Дженнифер Энистон
Фото: Instagram/jenniferaniston
Дэни Коулман, тренер Дженнифер Энистон, рассказала, как актрисе удается сохранять хорошую физическую форму, сообщает Zakon.kz.
В беседе с Men Today она отметила, что артистка не изнуряет себя нагрузками, а делает ставку на технику, баланс и системный образ жизни.
Коулман выделила четыре ключевых направления:
- правильная техника как фундамент безопасности и отдачи,
- баланс и стабильность для противодействия возрастной потере мышечной массы,
- силовые тренировки с прогрессивной нагрузкой,
- управление образом жизни – сон, питание и гидратация.
По ее словам, простая практика стояния на одной ноге по 10 секунд помогает развивать стабильность, а силовые, доводимые до предела техники меняют состав тела, укрепляют кости, ускоряют метаболизм и облегчают симптомы менопаузы. Важным дополнением становятся короткие 10-минутные сессии кардио, растяжки или мобильности в дни без зала.
