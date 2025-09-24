#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Тренер раскрыла секрет красивой фигуры Дженнифер Энистон

Фото: Instagram/jenniferaniston
Дэни Коулман, тренер Дженнифер Энистон, рассказала, как актрисе удается сохранять хорошую физическую форму, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Men Today она отметила, что артистка не изнуряет себя нагрузками, а делает ставку на технику, баланс и системный образ жизни.

Коулман выделила четыре ключевых направления:

  • правильная техника как фундамент безопасности и отдачи,
  • баланс и стабильность для противодействия возрастной потере мышечной массы,
  • силовые тренировки с прогрессивной нагрузкой,
  • управление образом жизни – сон, питание и гидратация.

По ее словам, простая практика стояния на одной ноге по 10 секунд помогает развивать стабильность, а силовые, доводимые до предела техники меняют состав тела, укрепляют кости, ускоряют метаболизм и облегчают симптомы менопаузы. Важным дополнением становятся короткие 10-минутные сессии кардио, растяжки или мобильности в дни без зала.

Ранее стали известны детали романа Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Как накопить деньги на мечту при маленькой зарплате – советы финансистов
15:10, 24 сентября 2025
Как накопить деньги на мечту при маленькой зарплате – советы финансистов
Битва Давида и Голиафа: как малый бизнес превосходит гигантов Казахстана
12:37, 24 сентября 2025
Битва Давида и Голиафа: как малый бизнес превосходит гигантов Казахстана
Самая счастливая страна: Казахстан на третьем месте рейтинга из стран Азии
17:32, 22 сентября 2025
Самая счастливая страна: Казахстан на третьем месте рейтинга из стран Азии
