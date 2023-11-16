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Дженнифер Энистон впервые прокомментировала смерть Мэттью Перри

Дженнифер Энистон впервые прокомментировала смерть Мэттью Перри Фото: Instagram/jenniferaniston
Американская актриса Дженнифер Энистон прервала молчание и высказалась о смерти коллеги по сериалу "Друзья" Мэттью Перри, сообщает Zakon.kz.

Энистон 15 ноября 2023 года на странице в Instagram заявила, что смерть Перри ее глубоко ранила.

"Прощание с нашим Мэтти – сумасшедшие эмоции, которых я раньше не испытывала. Все мы переживаем потери. Жизни или любви. Возможность по-настоящему окунуться в эту скорбь позволяет ощутить радость и благодарность за столь сильную любовь к кому-то. А мы очень его любили. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро".Дженнифер Энистон

Исполнительница роли Рэйчел Грин даже поделилась скрином переписки с коллегой. В сообщении актер заявил: "Это сделало мой день – заставил тебя рассмеяться".

Ее примеру последовали Лиза Кудроу и Дэвид Швиммер.

Кудроу, сыгравшая в сериале "Друзья" Фиби Буффе, также опубликовала фото с Перри и рассказала, как на съемках пилотной версии ситкома он сразу же разрядил обстановку и сплотил шестерых незнакомых людей.

Швиммер, сыгравший палеонтолога Росса Геллера, начал пост памяти благодарностью за 10 "невероятных лет смеха и творчества".

Мэтт Леблан, сыгравший Джоуи Триббиани, разместил пять фотографий и признался, что время, проведенное на площадке с Перри, было одним из любимых моментов в жизни.

Кортни Кокс, сыгравшая супругу Чендлера Бинга Монику Геллер, отметила, что скучает по Мэттью Перри. Она опубликовала любимую совместную сцену с коллегой – это момент зарождения романа их персонажей.

29 октября 2023 года стало известно о смерти 54-летнего актера Мэтью Перри. Перри, получивший наибольшую известность благодаря роли саркастичного и любвеобильного Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья", был найден мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе.

3 ноября актера похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Закрытую церемонию посетили все пятеро коллег Перри по сериалу "Друзья" – Мэтт ЛеБлан, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дэвид Швиммер.

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