Асмус намекнула на воссоединение с Харламовым
Фото: Instagram/asmuskristina
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус намекнула на воссоединение с бывшим мужем – ведущим телепроекта Comedy Club Гариком Харламовым, сообщает Zakon.kz.
Артистка на своей странице в Instagram 28 февраля 2024 года опубликовала фото с комиком и поздравила его с днем рождения.
"Семья. С днем рождения", – написала Кристина Асмус, завершив запись фото смайликом в виде белого сердца.
Фотография, а также запись под ней вызвала кучу вопросов у подписчиков актрисы. Некоторые даже предположили, что супруги воссоединились:
- "Красивая пара".
- "Что, помирились?"
- "Что тут происходит?"
- "Какие вы тут классные".
- "Опять! Снова вместе, снова рядом! Ну вы молодцы, ребята! Поздравляю вас!"
- "Вы молодцы, что смогли оставить обиды и остаться не врагами! С днем рождения".
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Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали свои отношения в декабре 2013 года. В январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. А летом 2020 года супруги развелись.
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