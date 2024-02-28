Асмус намекнула на воссоединение с Харламовым

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус намекнула на воссоединение с бывшим мужем – ведущим телепроекта Comedy Club Гариком Харламовым, сообщает Zakon.kz.

Артистка на своей странице в Instagram 28 февраля 2024 года опубликовала фото с комиком и поздравила его с днем рождения.

"Семья. С днем рождения", – написала Кристина Асмус, завершив запись фото смайликом в виде белого сердца.

Фотография, а также запись под ней вызвала кучу вопросов у подписчиков актрисы. Некоторые даже предположили, что супруги воссоединились:

"Красивая пара".

"Что, помирились?"

"Что тут происходит?"

"Какие вы тут классные".

"Опять! Снова вместе, снова рядом! Ну вы молодцы, ребята! Поздравляю вас!"

"Вы молодцы, что смогли оставить обиды и остаться не врагами! С днем рождения".

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Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали свои отношения в декабре 2013 года. В январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. А летом 2020 года супруги развелись.