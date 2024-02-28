Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Асмус намекнула на воссоединение с Харламовым

Асмус намекнула на воссоединение с Харламовым Фото: Instagram/asmuskristina
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус намекнула на воссоединение с бывшим мужем – ведущим телепроекта Comedy Club Гариком Харламовым, сообщает Zakon.kz.

Артистка на своей странице в Instagram 28 февраля 2024 года опубликовала фото с комиком и поздравила его с днем рождения.

"Семья. С днем рождения", – написала Кристина Асмус, завершив запись фото смайликом в виде белого сердца.

Фотография, а также запись под ней вызвала кучу вопросов у подписчиков актрисы. Некоторые даже предположили, что супруги воссоединились:

  • "Красивая пара".
  • "Что, помирились?"
  • "Что тут происходит?"
  • "Какие вы тут классные".
  • "Опять! Снова вместе, снова рядом! Ну вы молодцы, ребята! Поздравляю вас!"
  • "Вы молодцы, что смогли оставить обиды и остаться не врагами! С днем рождения".

Материал по теме

Гарик Харламов расстался с возлюбленной

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали свои отношения в декабре 2013 года. В январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. А летом 2020 года супруги развелись.

Читайте также

Популярный казахстанский холостяк обратился к отцу
Популярный казахстанский холостяк обратился к отцу
55-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры
55-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет изящной фигуры
Вин Дизель огорчил поклонников "Форсажа"
Вин Дизель огорчил поклонников "Форсажа"
Динара Халдарова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: