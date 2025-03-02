Асмус неоднозначно поздравила Харламова

Актриса Кристина Асмус провокационно поздравила женатого экс-супруга Гарика Харламова, сообщает Zakon.kz.

Одной из первых с 44-летием юмориста поздравила супруга, актриса Катерина Ковальчук. Не осталась в стороне и бывшая жена резидента Comedy Club Кристина Асмус.

1 марта звезда фильма "Текст" опубликовала ролик, который был снят во время их отношений. На кадрах супруги вместе едут в поезде. Харламов спит, нежно держа Асмус за ногу. А Кристина смотрит на ноутбуке комедию с участием Гарика и снимает происходящее.

"Ладно, с днем рождения! Было на уровне, сейчас просто отпад", – поздравила Кристина бывшего мужа.

Люди посыл актрисы не поняли и обвинили ее в том, что она специально провоцирует конфликт Харламова и его жены Катерины Ковальчук.

"Совершила большую глупость Кристинка, сама бросила такого хорошего мужчину. А ведь он сильно ее любил, и это самое главное. Теперь мечется от одного к другому, а найти ту любовь, которую получала от Гарика, так и не может", – прокомментировала Instagram-подписчица Асмус.

Кристина Асмус и Гарик Харламов были женаты семь лет, в браке у них появилась дочь Анастасия. Развод актрисы и шоумена прошел тихо, однако затем экс-супруги выясняли отношения в публичном пространстве.

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