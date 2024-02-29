50-летняя Кейт Мосс удивила новой фотосессией
Фото: Instagram/katemosslatest
Британская супермодель Кейт Мосс стала украшением обложки специального выпуска Harper’s Bazaar France, сообщает Zakon.kz
Одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов предстала перед зрителями полуобнаженной. Стилисты добавили в образ актрисы нотку изысканности, накинув на нее шубу.
Восторг среди читателей не заставил себя ждать.
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В 2005 году ее обвинили в употреблении наркотиков. Это повлекло за собой отказ многих дизайнеров работать с моделью. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова стала работать моделью.
Она неоднократно появлялась на обложках самых престижных журналов мод, таких как "Харперс Базаар", "Вог", "Космополитен", "Элль" и "Гламур".
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